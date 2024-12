Wetterausblick für Montag: Sonne und Hochnebel teilen sich Kärnten

Der Montag startet im Klagenfurter Becken und in Unterkärnten vielerorts mit hartnäckigem Hochnebel und Restwolken, die sich nur langsam auflösen. In anderen Landesteilen zeigt sich der Tag jedoch von seiner freundlichen Seite: Dort setzt sich die Sonne durch, vielerorts bleibt es sogar ganztägig wolkenlos.

Der Nachmittag

Am Nachmittag ziehen in Oberkärnten einige Wolkenfelder auf, während die Temperaturen je nach Sonnenschein unterschiedlich ausfallen. In Unterkärnten erreichen die Höchstwerte kühle 3 bis 5 Grad, während sonnige Hanglagen im Mölltal mit bis zu 9 Grad verwöhnen. Ein abwechslungsreicher Start in die neue Woche!