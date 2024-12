Mit diesem Wetter startet Österreich in die neue Woche

Am Montag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner abwechslungsreichen Seite. Während die Sonne in vielen Regionen strahlt, halten sich in den Niederungen im Norden, Osten und Süden sowie im Waldviertel zunächst hartnäckige Nebelfelder. Lediglich ganz im Westen startet der Tag bereits bewölkt.

Wolkiger Nachmittag

Doch die Wolken dehnen sich weiter aus. Von der GeoSphere Austria heißt es: „Im Tagesverlauf breiten sich die Wolkenfelder dann allmählich bis nach Oberösterreich, in die westliche Obersteiermark und nach Oberkärnten aus.“ In den östlichen Landesteilen bleibt der Nachmittag jedoch weitgehend sonnig. Nur im Wald- und Weinviertel sowie im Donauraum können sich die Nebelfelder teils zäh halten.

Bis zu 10 Grad

Der Wind bleibt meist schwach, nur im Osten weht er mäßig aus südöstlicher bis südwestlicher Richtung. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus 7 und plus 2 Grad. Tagsüber steigen sie auf Höchstwerte von 2 bis 10 Grad, wobei die höchsten Temperaturen in mittleren Höhenlagen erwartet werden.