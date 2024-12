Mit diesem Wetter startet Wien in die neue Woche

Das ist die Wetterprognose für Montag in Wien.

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 22:06 / ©5 Minuten

Wien startet neblig in den Tag, doch es gibt Hoffnung auf Sonne: Im Laufe des Tages lichten sich Nebel und Hochnebel langsam. Am Nachmittag dürften sich somit sonnige Abschnitte durchsetzen. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen bewegen sich frühmorgens zwischen minus 3 und plus 1 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf bis zu 6 Grad.