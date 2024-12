Drau-Notfall erfunden: „Einsatzkräfte könnten woanders gebraucht werden“

In Villach kam es am Sonntag zu einem Großeinsatz.

Unzählige Einsatzkräfte wurden am Sonntagabend zur Villacher Draubrücke in Kärnten beordert. Grund war ein telefonischer Notruf, in dem ihnen mitgeteilt worden war, dass eine Person in den Fluss gesprungen sein soll. Die Folge: Eine großangelegte Suchaktion, bei der die Polizei, mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Wasserrettung, die Rettung sowie der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz standen. Mehr dazu unter: Großeinsatz in Villach: Suchaktion in vollem Gange.

©5 Minuten | Eine Suchaktion forderte am Sonntag die Einsatzkräfte. ©5 Minuten | Später stellte sich heraus: Der Notfall war erfunden.

Suche nach Anrufer gestaltet sich schwierig

„Da der Anrufer telefonisch nicht mehr erreichbar war und der bei der Rettungsleitzentrale hinterlegte Name nicht verwertbar war, wurde über das Landeskriminalamt eine Stammdatenabfrage für die verwendete Rufnummer durchgeführt“, heißt es seitens der Polizei weiter. Letztendlich konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das verwendete Mobiltelefon auf eine 36-jährige Villacherin angemeldet ist. „Sie hatte das Handy wiederum einer 15-jährigen, notorischen Abgängigen übergeben“, so die Beamten.

Setzte 15-Jährige den Notruf ab?

„Von dieser dürfte der Notruf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei der Rettungsleitzentrale abgesetzt worden sein“, glauben die Polizisten. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die 15-Jährige leugnet den Tatbestand und gab an, ihr Handy einem ihr unbekannten Burschen gegeben zu haben, damit dieser einen Freund anrufen könne. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen auf Hochtouren.

Wer bezahlt die Einsatzkosten?

Aus gegebenen Anlass betonen die Beamten, „dass solche fingierten Einsätze Rettungskräfte binden, die woanders gebraucht werden könnten und dass es zur Vorschreibung von hohen Einsatzkosten kommen kann.“ Ob und in welcher Höhe es beim aktuellen Fall zu einer Vorschreibung kommt, ist noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 06:12 Uhr aktualisiert