Advent-Tragödie: Verunglückter Paragleiter starb an Ort und Stelle

Ein 30-jähriger Mann starb bei einem Paragleit-Unfall in Tirol.

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 06:27 / ©5 Minuten

Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann mit der Nordkenttenbahn zum Hafelekar, um von dort mit einem Speedgleiter talwärts zu fliegen. „Nach dem Abheben machte er laut Zeugenaussagen eine doppelte Rolle. Dadurch verlor er so viel an Höhe, dass sich die zweite Rolle nicht mehr ausging, und er mit voller Wucht, im Bereich der steilen Rinne, aufschlug“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Erste Hilfe Maßnahmen bleiben erfolglos

Drei Personen die den Absturz beobachtete hatten, stiegen zu dem Verunglückten ab, und leisteten Erste Hilfe. Nach Eintreffen des NAH wurden die Erste Hilfe Maßnahmen von der Besatzung fortgesetzt, mussten jedoch in der Folge erfolglos abgebrochen werden. Der Paragleiter war am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Leichnam wurde um 14.45 Uhr von Polizeihubschrauber geborgen und zu Tal gebracht.