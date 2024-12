Schwere technische Mängel: Polizei zog Sondertransporter aus dem Verkehr

Der 47-jährige Italiener war mit seinem Sattelzugfahrzeug samt Anhänger auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als ihn die Beamten der Verkehrspolizei Arnoldstein aus dem Verkehr fischten. Im Zuge einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Sondertransporter ganze 26.240 Kilogramm zu schwer und damit überladen war.

Anzeigenhagel für LKW-Fahrer

Doch damit endete die lange Liste an Verwaltungsübertretungen noch nicht. „Zudem konnten sowohl am Sattelzugfahrzeug als auch am Sattelanhänger zahlreiche zum Teil schwere technische Mängel festgestellt werden“, heißt es vonseiten der Polizisten. Weiters wurden bei der Kontrolle des Fahrtenschreibers mehrere Manipulationen festgestellt. So habe es mehrmaliges Fahren ohne Fahrerkarte gegeben. Auch wurden dem Italiener insgesamt 71 Übertretungen nach den Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen. „Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 12.715 Euro wurde veranschlagt„, so die Beamten abschließend.