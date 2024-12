Kind (4) schwer verletzt: Schi-Ausflug mit Mutter endet im Krankenhaus

Gegen 14 Uhr fuhr die Vierjährige mit ihrer 44-jährigen Mutter, beide aus dem Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland, im Gletscherschigebiet Hintertux Schi. „Sie fuhren auf einer blauen Piste talwärts, als die Vierjährige die Kontrolle über ihre Schier verlor, nicht mehr bremsen konnte, von der Piste auf Schleppspur eines Schleppliftes geriet, und in der Folge gegen eine ungesicherte Liftstütze prallte“, berichtet die Polizei. Obwohl das Mädchen einen Schihelm trug, wurde es beim Aufprall schwer am Kopf verletzt. Die Vierjährige wurde nach der Erstversorgung vom NAH in das LKH Innsbruck geflogen.