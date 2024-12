Adventmagie im Tiergarten Schönbrunn: Dieses Programm erwartet euch

Die Adventzeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Um die Wochen bis Weihnachten für Familien besonders stimmungsvoll und abwechslungsreich zu gestalten, bietet der Tiergarten Schönbrunn auch in diesem Jahr wieder spannende Kinderführungen an den Adventsonntagen, sowie das beliebte Event „Warten auf das Christkind“ am 24. Dezember. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, es muss nur der Eintritt zum Tiergarten bezahlt werden. Der Tiergarten hat im Dezember täglich, auch an Feiertagen, von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Adventsonntage im Tiergarten

An jedem Adventsonntag können kleine und große Entdecker bei speziellen Kinderführungen mehr über die Tiere und ihre Welt erfahren. Jede Führung widmet sich dabei einem anderen faszinierenden Thema. So beginnt die erste Adventsführung am 1. Dezember mit der Frage „Was frisst denn du?“ und gewährt den Kindern spannende Einblicke in die Ernährung von Elefanten, Löwen und Pinguinen. Am 8. Dezember geht es um das Thema „Bewegung im Tierreich“. Die Kinder erfahren, warum Giraffen so lange Beine haben, was Robbenflossen so besonders macht und wie sich Tiere an ihre Umwelt anpassen, um sich fortzubewegen. Eine weitere spannende Entdeckung wartet am 15. Dezember, wenn die Führung „Hoch in den Norden“ die Kinder zu den Eisbären, Arktischen Wölfen und Rentieren führt und ihnen zeigt, wie diese Tiere in der eisigen Kälte überleben. Am 20. Dezember dreht sich dann alles um die „Krippentiere“ – Schafe, Ziegen und Rinder, die oft in traditionellen Krippenszenen zu finden sind, und die die Kinder in einer speziellen Führung näher kennenlernen.

„Warten auf das Christkind“

Am 24. Dezember wird die Adventszeit im Tiergarten Schönbrunn mit einem besonderen Ereignis abgeschlossen: dem „Warten auf das Christkind“. Dieser festliche Moment verleiht dem Heiligabend eine ganz besondere Atmosphäre und bringt die Besucher in die richtige Stimmung für das bevorstehende Weihnachtsfest.

Kinderführungen Startzeit: 14.30 Uhr

Treffpunkt: Infocenter Kassa Hietzing

Dauer: 1 Stunde

Kosten: nur Tiergarteneintritt; die Führung ist kostenlos.

Hinweis: Eine erwachsene Begleitperson ist erforderlich. Keine Anmeldung notwendig! Countdown fürs Christkind Der 24. Dezember ist für Kinder besonders aufregend und ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn hilft dabei, die Zeit bis zur Bescherung zu überbrücken. Im Tiergarten Schönbrunn wird der Weihnachtstag schon ab dem Vormittag spannend: Beim Beobachten der Fütterungen von Mähnenrobben, Pinguinen und weiteren tierischen Bewohnern vergeht die Zeit wie im Flug. In der Adventwerkstatt in der Tiergarten ORANG.erie können die Kleinen zudem kreative Weihnachtsgeschenke basteln – von Christbaumanhängern bis zu weihnachtlichen Grußkarten. Infos zur Bastelwerkstatt „Warten aufs Christkind“:

Datum: 24. Dezember 2024

Zeit: 9 bis 16 Uhr

Ort: Tiergarten ORANG.erie

Kosten: nur Tiergarteneintritt

Hinweis: Keine Anmeldung erforderlich!