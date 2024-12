Grazer Notschlafstelle Schlupfhaus erhält zusätzliche Förderung

Im Rahmen der Bemühungen der Stadt Graz, ein menschengerechtes und sozialadäquates Unterbringungs-, Versorgungs- und Betreuungsangebot für die Grazer Kinder und Jugendlichen zu schaffen, stellt das auftretende Problem der Obdachlosigkeit und der sozialen wie auch materiellen Unterversorgung von Jugendlichen und dessen soziale Folgen einen besonderen Schwerpunkt dar.

Niederschwelliges Angebot für Jugendliche

Um für diese Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen nicht, oder nur zum Teil in der Lage sind, in ihre Strukturen, etwa in das Elternhaus zurückzukehren, eine Grundversorgung an Schlafplätzen sicherzustellen, ist im Dezember 1996 eine Notschlafstelle errichtet worden. Als Träger fungiert seit Beginn die Caritas der Diözese Graz-Seckau, die gerade in den Bereichen Basisversorgung und niederschwellige Angebote über vielfältige und langjährige Erfahrungen verfügt. Das Schlupfhaus bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine einfach zugängliche, kostenfreie Soforthilfe an. Die Einrichtung kann als Notschlafstelle auch ambulant (ohne zu übernachten) genutzt werden. Das Schlupfhaus ist für alle zwischen 14 und 21 Jahren 365 Tage im Jahr geöffnet.