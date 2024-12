Frontalkollision: Linzer hatte Mutter, Frau und Kinder im „Gepäck“

Bei einer Frontalkollision in Oberösterreich wurden mehrere Personen verletzt.

Bei einer Frontalkollision in Oberösterreich wurden mehrere Personen verletzt.

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 07:39 / ©Adobe Stock-474756048

Ein 28-jähriger Linzer lenkte gegen 20.14 Uhr seinen Wagen im Gemeindegebiet von Luftenberg auf der B3 in Richtung Steyregg. Am Beifahrersitz befand sich seine 53-jährige Mutter und auf der Rückbank saßen seine 27-jährige Ehefrau sowie ihre beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land seinen PKW in die entgegengesetzte Richtung.

Auto über Leitplanke katapultiert

„Laut einer Zeugin, welche zuvor von dem 27-Jährigen überholt wurde, verblieb dieser nach diesem Überholvorgang auf der Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW des 28-Jährigen. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls wurde der PKW des 27-Jährigen über die Leitplanke katapultiert und überschlug sich in den ca. fünf Meter unterhalb der Fahrbahn liegenden Auwald“, berichtet die Polizei.

Mehrere Personen verletzt

Der Lenker wurde von der Feuerwehr aus seinem total beschädigten Fahrzeug gerettet. Die beiden Lenker, sowie die Mutter des Lenkers dürften schwer verletzt worden sein. Die Mutter mit ihren beiden Kindern dürften leicht verletzt worden sein. Alle wurden in Linzer Krankenhäuser verbracht. Alkotests mit den Lenkern waren an Ort und Stelle nicht möglich.