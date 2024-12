Einbruchsserie in Rüsthäuser: Kärntner Feuerwehr in Alarmbereitschaft

Bislang unbekannte Täter brechen in Rüsthäuser im Bezirk Villach-Land ein.

Während die Polizei fieberhaft nach Hinweisen sucht, erging nun eine Information an sämtliche Rüsthäuser im Bezirk Villach-Land, in dem die Florianis dazu aufgerufen werden, aufmerksam zu sein und ihr Augenmerk auf ungewöhnliche Vorkommnisse bzw. verdächtig erscheinende Personen zu richten. „Bei Feststellung eines Einbruches oder eines Einbruchversuches ist unverzüglich die Polizei zu verständigen“, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Villach-Land (BFKdo).

Feuerwehren werden zur Vorsicht aufgerufen

Gestohlen wurde in erster Linie Feuerwehr-Spezialwerkzeug, darunter ein Halligan-Tool. Mehr dazu unter: Einbrüche in zwei Rüsthäuser im Bezirk Villach-Land. Dennoch werden die Feuerwehrleute darum ersucht, bis auf Weiteres keine persönlichen Wertgegenstände oder Bargeldbeträge in den Rüsthäusern zu verwahren. Zudem soll tunlichst darauf geachtet werden, dass die Garagentore und sonstigen Zugangsmöglichkeiten nach jeder Übung und bei jedem Ausrücken entsprechend versperrt sind. Für weitere Fragen stehe den Feuerwehren sowohl das BFKdo Villach-Land, sowie jede Polizeidienststelle und der kriminalpolizeiliche Präventionsdienst der Landespolizeidirektion Kärnten zur Verfügung.