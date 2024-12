Im Makerspace: KI-Event lockte zahlreiche Teilnehmer

Die zweite Ausgabe der Veranstaltung „KI:Kompass“ fand erneut im inspirierenden Makerspace in Klagenfurt statt und zog zahlreiche Teilnehmer an. Im Fokus der Veranstaltung standen die Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Ethik. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, sich in spannenden Diskussionen zu vertiefen und wertvolle Einblicke zu gewinnen.

Unterstützung und Zusammenarbeit

Ein besonderer Dank galt den Hauptsponsoren, insbesondere der Stadt Klagenfurt, vertreten durch Stadtrat Max Habenicht (ÖVP). Dieser betonte in seiner Eröffnungsrede die enorme Bedeutung von KI für die Wirtschaft und die Notwendigkeit, ethische Überlegungen in die Entwicklung von KI-Technologien zu integrieren. Weitere Unterstützung kam von der UBIT, die den Veranstaltungsort zur Verfügung stellte, sowie von Hirter und Wifzack, die für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgten.

Podiumsdiskussion und Expertenbeiträge

Die Veranstaltung begann mit einer lebhaften Podiumsdiskussion, bei der Experten ihre Perspektiven zu Künstlicher Intelligenz teilten. Sabine Singer, CEO von Sophisticated Simplicity, erklärte, dass eine erfolgreiche KI-Strategie ohne eine klare Datenstrategie nicht möglich sei. Sie betonte die Bedeutung wertebasierter KI-Strategien und sprach sich für mehr Investitionen in Forschung und Bildung aus. Florian Pacheiner, Geschäftsführer von KT, hob die Chancen und Risiken von KI im Journalismus hervor. Er betonte, dass der Erfolg von KI im Journalismus stark von ihrer richtigen Anwendung abhängt. Datenschutzexperte Walter Wratschko warnte vor dem unbedachten Unterzeichnen von Verträgen und betonte die Wichtigkeit ethischen Handelns im Umgang mit KI. Cornelia Stefan, Philosophin an der Alpen-Adria-Universität, erläuterte, dass KI die Gesellschaft nachhaltig verändern werde und dass es wichtig sei, aktiv an der Gestaltung dieser Veränderungen mitzuwirken. Moderiert wurde die Diskussion von Bernhard Winkler und Bernd Buchegger. Ein besonderes Highlight war die Befragung von ChatGPT zu ethischen Fragen, was den Teilnehmern einen spannenden Einblick in die Technologie gab.

Interaktive Beteiligung und Umfragen

Das Format der Veranstaltung ermöglichte eine aktive Beteiligung der Teilnehmer. In einer Live-Umfrage konnten die Anwesenden ihre Meinung zu den Chancen und Risiken von KI teilen. Die Ergebnisse zeigten ein breites Spektrum an Ansichten, wobei vor allem Zeitersparnis und Effizienz als die größten Vorteile der KI identifiziert wurden.

Zukunftsperspektiven und europäische Rolle

Die Veranstaltung verdeutlichte die weitreichenden Auswirkungen von KI auf unsere Zukunft. Die Experten waren sich einig, dass Europa eine Schlüsselrolle als ethische Alternative zu den USA und China einnehmen sollte. In diesem Zusammenhang wurde betont, wie wichtig es ist, in Forschung und Bildung zu investieren, um im globalen Wettbewerb um KI-Technologien wettbewerbsfähig zu bleiben.

Was ist der KI:Kompass Der KI:Kompass ist eine Veranstaltungsreihe, die sich mit den unterschiedlichsten Aspekten der Künstlichen Intelligenz befasst. Ziel der Reihe ist es, einen offenen Dialog zwischen Fachleuten, Unternehmen und der Öffentlichkeit zu fördern und die Chancen, Risiken und Herausforderungen von KI zu thematisieren.