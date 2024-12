Stau im Frühverkehr: Auf diesen Grazer Straßen kommt es zu Verzögerungen

Aktuell kommt es in der Triester Straße, in der Münzgrabenstraße, in der Liebenauer Hauptstraße, in der Sankt Peter Hauptstraße und in der Elisabethstraße zu Verzögerungen im Verkehr, wie der „Antenne Verkehrsservice“ informiert. Verkehrsteilnehmer, die diese Straßen auf ihrer Route passieren, müssen mit einem Zeitverlust von etwa 10 bis 15 Minuten rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 08:09 Uhr aktualisiert