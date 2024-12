Rugby-Highlight in Klagenfurt: Tigers-Heimsieg beendet Herbst-Saison

Mit einem 89:19-Sieg verabschiedeten sich die Anexia Tigers Klagenfurt am Samstag in die Winterpause.

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 08:43 / ©zVg. / Tiger Rugby Klagenfurt

Mit einem beeindruckenden 89:19-Sieg verabschiedeten sich die Anexia Tigers Klagenfurt am Samstag vor heimischen Publikum in die Winterpause. Rund 250 Zuschauer verfolgten bei traumhaftem Wetter die Begegnung mit Lokomotiva Zagreb.

„Ein Dankeschön an unsere treuen Fans“

Nach dem Spiel zeigte sich Coach Robert Massey hochzufrieden: „Das war heute eine herausragende Teamleistung. Wir haben gezeigt, dass unser Training Früchte trägt, besonders im Zusammenspiel zwischen den Reihen. Natürlich gibt es immer noch Dinge zu verbessern, aber ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben als Einheit gearbeitet und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Obmann Christian Lexer ergänzte: „Dieser Sieg ist ein Dankeschön an unsere treuen Fans. Sie haben uns heute unglaublich unterstützt, und wir sind stolz, ihnen eine so starke Leistung bieten zu können.“

Krönender Abschluss der Heimspiel-Saison

Mit dem Sieg gegen Zagreb sicherten sich die Tigers nicht nur wichtige Punkte in der Liga, sondern verabschieden sich auch gebührend von ihrer Heimspiel-Saison. Doch die Tigers blicken schon voller Vorfreude auf die kommenden Herausforderungen. „Rugby-Begeisterte sind herzlich eingeladen, Teil der Tigers-Gemeinschaft zu werden – ob auf dem Spielfeld oder als Unterstützer am Rand“, heißt es abschließend.