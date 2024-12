Ski-Opening in Schladming: Weltstars heizen die Planai am Wochenende ein

Schladming startet am kommenden Wochenende in die Wintersaison. Bis zu 30.000 Besucher werden beim Gro√üevent erwartet. 26.000 Tickets sind laut Veranstalter Klaus Leutgeb schon verkauft worden. Am beliebtesten sind die Ticktes f√ľr Bryan Adams, der am Freitag den 6. Dezember als Auftakt die Saison musikalisch einleitet. Bei etwa 14.000 bis 15.000 St√ľck der Tickets handelt es sich um Festivalp√§sse – hier sind alle drei Tage inkludiert.

Sting und Simply Red heizen Samstag und Sonntag ein

Am zweiten Konzertabend, den 7. Dezember soll der britische K√ľnstler Sting dem Skigebiet musikalisch einheizen. „Es ist ein beachtliches Lebenswerk, das der aktuell 73-j√§hrige vorweisen kann: 17 Grammy Auszeichnungen, unz√§hlige Soloalben, vier Oscar-Nominierungen, f√ľnf Brit-Awards und eine schier unendliche Kreativit√§t. Seine Erfolge sprechen f√ľr sich – und seine aktuelle Tour bringt es noch einmal auf den Punkt“, so ein Vorgeschmack der Region Schladming-Dachstein. Unter dem Titel ‚ÄěSTING 3.0‚Äú tourte der Superstar im Herbst durch die USA und kommt am 7. Dezember gemeinsam mit dem Gitarristen Dominic Miller und dem Schlagzeuger Chris Maas auch f√ľr einen Besuch in die Steiermark. Die Support Acts Anna-Sophie und Alexander Eder sollen bereits vorab. Simply Red sorgt dann am Sonntag, den 8. Dezember f√ľr den musikalischen Abschluss des „The Grand Festival“.