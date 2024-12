Bartlumzug: Auch heuer großes Brauchtumsspektakel in St. Veit

25 Brauchtumsgruppen nehmen am Bartl-Umzug in St. Veit an der Glan teil.

Mit bis zu 500 aktiven Teilnehmenden gehört der St. Veiter Bartlumzug zu den größten Brauchtumsveranstaltungen der Kärntner Vorweihnachtszeit. Den Startpunkt des Umzugs bildet auch heuer wieder die Oktober-Kreuzung mit traditioneller Aufstellung in der Villacher Straße. Weiter geht es dann über die Ossiacher Bundesstraße (B 94) bis hin zur Hrustkreuzung (nahe Uhren Juwelen Greiner). Von dort führt eine neue Strecke heuer über den Herzog Bernhard Platz weiter in Richtung Lugenbrückl (nahe Gössl). Danach ziehen die Gruppen zum Hauptplatz, wo Moderator Seppi Rukavina am Showbogen alle Teilnehmenden begrüßt und vorstellt. Vorbei am St. Veiter Weihnachtsmarkt und am Rathaus endet der Umzug bei der Bezirkshauptmannschaft. Entlang der Strecke bieten die örtlichen Wirte warme Getränke an.

Neuer Kinderbereich beim St. Veiter Bartlumzug

Der gesamte Herzog Bernhard Platz ist heuer eine beruhigte Zone für Kinder. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) erklärt: „Das Brauchtum zu erhalten, ist uns wichtig. Deshalb haben wir in diesem Jahr eine kinderfreundliche Zone am Herzog Bernhard Platz eingerichtet, in der Familien und Kinder den Umzug in ruhiger Atmosphäre genießen können. Hier achten wir darauf, dass die Darbietungen kinderfreundlich und ruhig gestaltet sind.“ Ein besonderes Highlight: Der Nikolaus wird ebenfalls am Umzug teilnehmen und für eine Extraportion vorweihnachtlicher Freude sorgen. Für die allgemeine Sicherheit sorgt ein Stab von rund 50 Personen, bestehend aus Feuerwehr und Polizei.

Straßensperren am 5. Dezember in St. Veit

Aufgrund des Umzugs wird am 5. Dezember 2024 die Villacher Straße (B94) ab dem Knotenpunkt Schießstattallee/ Hubertusstraße bis zur Hrustkreuzung von 18.30 bis ca. 22.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Ebenso die Innenstadt im Zeitraum von 18.00 bis 22.30 Uhr. Der fließende Verkehr vom Bahnhof kommend bis zum Kreisverkehr wird über die Klagenfurter Straße abgeleitet. Der fließende Verkehr auf der Klagenfurter Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hrustkreuzung wird über die Landstraße in Richtung Völkermarkter Straße abgeleitet.

Gruslige Schaufenster und Nikolausbesuch

Die beliebte Bartl-Ausstellung sorgt bereits jetzt und noch bis zum 7. Jänner in den Schaufenstern der St. Veiter Innenstadt für ein schaurig-schönes Erlebnis. Und für alle, die es ruhiger mögen: Der Nikolaus zieht am Freitag, dem 6. Dezember 2024, ab 16 Uhr von der Stadtbücherei zur Bühne am Weihnachtsmarkt auf den Hauptplatz. Dort erzählt er dann die Nikolaus-Geschichte und verteilt seine Gaben an die anwesenden Kinder.