6.300 Jobs in Gefahr: VW-Krise könnte auch Österreich treffen

Die Automobil-Industrie sieht sich immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert. In Deutschland verliert die Branche in großem Ausmaß Marktanteile an chinesische Elektroautoproduzenten. Die Folge: Der Sparstift wird angesetzt. Volkswagen hat nun für 2026 drei Werksschließungen in Deutschland angekündigt. Welche Werke betroffen sein könnten, ist noch unbekannt. Feststeht jedenfalls, dass zig Personen dadurch um ihren Job bangen können.

Könnte es auch Österreich treffen?

Doch was bedeutet das für die Automobil-Branche in Österreich? Dieser Frage gingen Wissenschaftler von ASCII, Logistikum der Fachhochschule Oberösterreich und Complexitiy Science Hub nun in einem Research Brief nach. Die Wissenschafter haben 135 heimische Unternehmen ausfindig gemacht, die direkte wirtschaftliche Beziehungen zu VW aufweisen. “Unseren Berechnungen zufolge sind 6.300 Jobs an die Geschäftsbeziehungen zu deutschen VW-Werken gekoppelt. Die meisten dieser Unternehmen finden sich im Automobil-Cluster in Oberösterreich und der Steiermark”, erklärt ASCII-Direktor und CSH-Wissenschafter Peter Klimek. Optimistischere beziehungsweise pessimistischere Schätzungen gehen von 3.600 bis 10.900 Jobs aus.

Wer unmittelbar betroffen ist

Diese Jobs könnten von Kürzungen betroffen sein. „Doch nicht alle Zulieferer sind in gleichem Ausmaß von der Krise bei VW betroffen. Kurzfristig dürften bei Komponentenherstellern die wirtschaftlichen Auswirkungen am drastischsten zu spüren sein. Maschinenzulieferer hingegen werden eher langfristige Einbußen verzeichnen. Etwa durch gestrichene Investitionen in neue Werke und damit einhergehend verlorene Wachstumschancen“, heißt es in der Aussendung.

Die Spitze des Eisbergs

Markus Gerschberger, Stellvertretender Direktor des ASCII und Professor an der Fachhochschule Oberösterreich, fügt hinzu: „Letztlich ist die derzeitige Krise bei VW nur die Spitze des Eisbergs. EU-weite, strukturelle Reformen und eine eindeutige Prioritätensetzung sind nötig, um weitreichende Wertschöpfungsverluste in der gesamten Branche zu verhindern und um beim nächsten Technologiesprung den Abstand zu China zu verkleinern.“ Dazu zählen: Reduzierung der Energiekosten, zunehmende Automatisierungen, Forcierung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit.