Auszeichnung für Holzhäuser der Grazer Kinder- und Jugendpsychiatrie

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 09:35 / ©Emilian Hinteregger

Das Motto des heuer zum dritten Mal ausgelobten hospital concepts Awards für zukunftsweisende und innovative Lösungen im Bau von Gesundheitseinrichtungen lautete „Projekt als Exempel“. Die beiden Preisträger (ein Haupt- und ein Sonderpreis) wurden Ende Oktober von einer siebenköpfigen Jury bestimmt, in der unter anderem hochrangige deutsche Krankenhausmanager, die Geschäftsführerin des European Network Architecture for Health (ENAH) und ein Experte für Patientensicherheit vertreten waren. Mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde ein steirisches Projekt, nämlich die „Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LKH Graz II, Standort Süd“.

©Emilian Hinteregger Mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde bei den hospital concept Award… ©Emilian Hinteregger …das steirische Projekt.

Grazer Klinikbau vereint „mehrere Aspekte“

Juryvorsitzender Michael Bergmann-Mitzel, Geschäftsführer der München Klinik Bau Projektgesellschaft mbH, betonte anlässlich der Preisverleihung in Berlin, der prämierte Grazer Klinikbau vereine gleich „mehrere Aspekte für ein zukunftsfähiges Krankenhaus“ und sei damit beispielgebend für andere. „Ein partizipatorischer Planungsprozess; die Realisierung kleinteiliger und häuslicher Strukturen, die ein persönliches Umfeld schaffen; der warme, luftige Holzbau und die Ausführung durch ein junges Architekturbüro – diese herausragend umgesetzten Aspekte haben die Jury überzeugt“, erklärte Bergmann-Mitzel. „Jedem Krankenhausbau, den die KAGes beauftragt, gehen vielfältige Planungsarbeiten voraus, die neben den wirtschaftlichen Vorgaben auch Aspekte wie Umweltschutz, Ästhetik, Raumatmosphäre und optimale Funktionalität berücksichtigen.

KAGes: „Wir sind stolz“

Wir sind stolz darauf, dass ein Haus der KAGes als beispielgebend preisgekrönt wurde“, betont Ulf Drabek. „Bei allen baulichen Veränderungen, die wir vornehmen, versuchen wir, ein gesundheitsförderndes Umfeld zu schaffen – für unsere Patientinnen und Patienten ebenso wie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, ergänzt KAGes- Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark. Für das Projekt verantwortlich sind die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) als Bauherr und die Arbeitsgemeinschaft NOW Architektur ZT GmbH & Architekt DI Tinchon ZT GmbH als Architekten.