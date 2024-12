17-Jähriger riss Juden Kopfbedeckung vom Haupt

In Wien kam es zu einem antisemitischen Vorfall.

Am Samstagnachmittag, dem 30. November, kam es in der Wiener Leopoldstadt zu einem antisemitischen Vorfall. Einem 66-jährigen Mann wurde in der Schrottgießergasse gegen 15.45 Uhr sein Schtreimel, eine traditionelle Kopfbedeckung chassidischer Juden, vom Kopf gerissen. Der Täter ergriff anschließend die Flucht.

Polizei fasst Verdächtigen schnell

Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Leopoldsgasse reagierten umgehend. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten sie zwei Jugendliche aufgreifen, von denen sich einer – ein 17-jähriger Österreicher – als mutmaßlicher Täter herausstellte. Er wurde wegen Ordnungsstörung angezeigt. Ein Zeuge fand den Schtreimel später in einer Altkleidersammelbox und übergab ihn dem Besitzer.

Kein Zusammenhang mit umstrittener Demo festgestellt

Der Übergriff ereignete sich parallel zu einer Demonstration in der Innenstadt, bei der rund 1.500 Menschen gegen die Nichtbeauftragung der FPÖ mit Regierungsverhandlungen protestierten. Mehr zur Demo in: Messer, Pyrotechnik und Co. bei umstrittener Demo sichergestellt. Die Polizei stellte jedoch keinen Zusammenhang zwischen der Tat und der Demonstration fest. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ist über den Vorfall informiert und führt gegebenenfalls weitere Erhebungen.