Tödlicher Flugzeugabsturz: Ermittlungen laufen

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 10:02 / ©APA/ST. MAYER

Der erste Advent wurde in Niederösterreich von einer Tragödie überschattet: Wanderer hatten im Gemeindegebiet von Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen) den Absturz eines einmotorigen Flugzeugs gegen 15.30 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Auch die Austro Control hatte diesen am Nachmittag registriert. Der 83-jährige Pilot aus dem Bezirk Gmünd befand sich auf dem Rückflug von Krems/Gneixendorf zum Flugplatz Dobersberg. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte das Ultraleichtflugzeug in einem Waldstück zwischen Wienings und der Landesstraße L8121 ab.

Große Suchaktion

An der großangelegten Suchaktion waren rund 250 Feuerwehrkräfte, 25 Rettungskräfte sowie mehrere Drohnen beteiligt. Die Absturzstelle konnte schließlich in unwegsamem Gelände lokalisiert werden. Die Einsatzkräfte mussten zu Fuß dorthin vordringen. Für den Piloten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Krems hat die Obduktion des Leichnams angeordnet. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt. „Die Flugunfalluntersuchungsstelle des BMK wurde in die Ermittlungen eingebunden“, heißt es.