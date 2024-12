Spittaler Krampusumzug forderte zwei Verletzte

Zu gleich zwei Zwischenfällen kam es beim Krampusumzug in Spittal an der Drau.

Nachdem bereits Krampusumzüge in Hohenthurn und Moosburg mit einem Rettungseinsatz geendet hatten, kam es nun auch zu zwei Zwischenfällen beim Krampusumzug in Spittal an der Drau am 30. November 2024. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal schlug aus bisher unbekanntem Grund mit der flachen Hand gegen die Krampusmaske eines 23-jährigen Teilnehmers aus der Steiermark. „Dadurch erlitt dieser Verletzungen unbestimmten Grades“, heißt es seitens der Polizei.

Auch 14-Jähriger verletzt

„Weiters wurde ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land im Zuge des Krampusumzuges von einem bislang unbekannten Zuschauer an den Hörnern seiner Krampusmaske gepackt und geschüttelt“, so die Beamten. Auch er erlitt Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.