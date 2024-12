Arbeitslosigkeit in Kärnten steigt um 4,3 Prozent – mit einer Ausnahme

18.144 Arbeitslose gibt es aktuell in Kärnten.

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 11:15 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Trotz des Anstiegs liegt Kärnten nach wie vor relativ stabil und unter dem Österreichschnitt von Plus 10,4 Prozent, beruhigt AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig. Auch der Beschäftigtenstand halte sich mit 220.000 Beschäftigten konstant hoch.

Rückgang der offenen Stellen im Leasingbereich

„Massiv fällt der Rückgang der offenen Stellen im konjunktursensiblen Leasingbereich aus (-968)“, verdeutlicht Wedenig weiters. Das entspricht rund 80 Prozent des gesamten Rückgangs bei den offenen Stellen. Positiv entwickelt sich hingegen die Situation bei den Arbeitslosen in den Bereichen Bau (minus 2,9 Prozent), Hilfsberufe (minus 1 Prozent) und Holz (minus 2,6 Prozent).

Jugendarbeitslosigkeit steigt weiter

Weiterhin erfreulich sei laut dem AMS-Geschäftsführer die Abnahme bei den Langzeitarbeitslosen sowie die geringe Zunahme bei über 50-Jährigen. Jedoch hat neuerlich die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen zugenommen. Hier wurde ein Plus von ganzen 16,4 Prozent verzeichnet. Wedenig dazu: „Besonders in den Fokus unserer Integrationsbemühungen rücken wir Jugendliche bis 19 Jahre mit maximal Pflichtschulabschluss: In dieser Gruppe verzeichnen wir eine Zunahme um 52 Personen.“

Arbeitslose nach Kärntner Bezirken