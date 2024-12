Österreicher (23) seit Tagen vermisst: Unglücksfall befürchtet

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 11:25 / ©LPD Tirol

Die Mutter des 23-jährigen Österreichers erstattete am Sonntagnachmittag, dem 1. Dezember 2024, Anzeige bei der Polizeiinspektion Imst: Ihr Sohn ist seit Montagnachmittag, dem 25. November, von seiner Wohnadresse in Imst abgängig. „Ein Unglücksfall wird befürchtet“, so die Landespolizeidirektion Tirol. Und weiter: „Da es derzeit keine Anhaltspunkte zu einem möglichen Aufenthaltsort gibt, wurde seitens der Mutter um Öffentlichkeitsfahndung ersucht.“