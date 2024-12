Neu bei Instagram: Das ändert sich bald beim Algorithmus deiner Timeline

Instagram arbeitet aktuell an der neuen Funktion

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 11:41 / ©wichayada / stock.adobe.com

Wer kennt es nicht? Beim Scrollen durch Instagram bleiben wir etwas zu lang bei einem Video hängen oder senden ein Reel, bei dem es um Sport und Ernährung geht, an eine Freundin weiter und plötzlich bekommen wir überall nur noch Fitness-Content vorgeschlagen – und das, obwohl wir das aber vielleicht gar nicht wollen. Dies aber könnte sich schon bald ändern, dank einer neuen Funktion, an der Instagram aktuell arbeitet.

Was ist ein Reel? Reels sind kurze Videos, die eine maximale Länge von 90 Sekunden haben. Sie können verschiedene Elemente wie Musik, Text, Effekte und Filter enthalten und kommen auf Social-Media-Plattformen zum Einsatz.

Durch neue Funktion Algorithmus zurücksetzen

Durch eine neue Funktion bei Instagram, nämlich einem Reset, soll die Instagram-Timeline auf ihren Ursprungszustand zurückgestellt werden können – somit ist quasi ein „Neustart“ der Timeline möglich. Wie Insta-Chef Adam Mosseri bekannt gab, wird derzeit an dem neuen Feature gearbeitet, welches den Nutzer ermöglicht, ihren Algorithmus zurückzusetzen: „Wir testen eine Möglichkeit, wie Menschen die Inhaltsempfehlungen, die sie in Explore, Reels und im Feed sehen, zurücksetzen können, wenn sie einen Neustart wünschen. Sobald du zurückgesetzt hast, werden sich deine Empfehlungen im Laufe der Zeit wieder personalisieren und neue Inhalte zeigen, basierend auf den Inhalten und Konten, mit denen du interagierst“, heißt es in einem Instagram-Post von Mosseri.

Plattform könnte anfangs weniger ansprechend wirken

Wie das funktionieren soll? In den Einstellungen soll unter „Suggested Content“ die Option „Reset Suggested Content“ aufscheinen. Der Algorithmus, der sich hinter den Vorschlägen verbirgt, kann so auf Start zurückgestellt werden. Diese neue Funktion birgt laut Mosseri jedoch auch die Gefahr, dass dein Instagram anfangs „weniger ansprechend“ auf dich wirken könnte, da dein Profil noch nicht auf deine Präferenzen abgestimmt ist. Wann diese neue Funktion für Nutzer verfügbar ist, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 11:50 Uhr aktualisiert