Lotto-Gewinn: Drei Österreicher sind um 50.000 Euro reicher

Waren es am vergangenen Mittwoch noch die Zwanziger- und Dreißiger-Zahlen, die bei den „sechs Richtigen“ durch Abwesenheit glänzten, so waren es am Sonntag die Zehner- und Zwanziger-Zahlen, die Fortuna zur Gänze im Trichter ließ: 3, 4, 7, 8, 35 und 41 wäre der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Wäre deswegen, weil – und das ist die Parallele zum Mittwoch – es keinen Tipp mit exakt dieser Kombination gegeben hat. Damit geht es am Mittwoch beim Sechser um einen Vierfachjackpot mit rund 5,5 Millionen Euro.

Um eine Zahl die Millionen verpasst

Die Zusatzzahl lautete am Sonntag 29, und sie gab es in Kombination mit fünf der „sechs Richtigen“ dreimal: Zweimal in Niederösterreich und einmal in Kärnten. Für jeden der drei Fünfer mit Zusatzzahl gibt es mehr als 56.000 Euro.

LottoPlus-Million aufgeteilt

Die LottoPlus Runde am Sonntag war insofern besonders interessant, als der Sechser Gewinnrang auf exakt 1 Million Euro aufdotiert wurde. Ein LottoPlus Millionär blieb zwar mangels eines Sechsers aus, dafür hatten aber die 56 Gewinner eines Fünfers viel Grund zur Freude: Auf sie wurde die Million aufgeteilt, und somit erhielt jeder von ihnen mehr als 19.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten etwa 300.000 Euro.

Jackpot beim Joker

Schließlich blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Somit heißt es am Mittwoch „Jackpot beim Joker“, und dabei geht es um rund 450.000 Euro. Die Lotto Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 13:07 Uhr aktualisiert