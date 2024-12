FPÖ startet Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP: Nun äußert sich Kickl

Genau eine Woche nach der steirischen Landtagswahl wurde am gestrigen Sonntag, den 1. Dezember 2024 bekannt: Die FPÖ startet die Regierungsverhandlungen mit der ÖVP. „Von Beginn der Sondierungen an war es unser Anspruch, möglichst rasch den Weg zu einer stabilen Zweierkoalition zu ebnen. Im Rahmen der bisherigen Gespräche sowie unter Berücksichtigung inhaltlicher Aspekte ergaben sich mit der Volkspartei die größten Schnittmengen und die perspektivische Chance, rasch eine trag- und handlungsfähige Landesregierung herzustellen“, begründete FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek. „Die Steirische Volkspartei ist motiviert, in Verhandlungen mit dem Wahlsieger, der FPÖ und Mario Kunasek, einzutreten“, so äußerte sich Landeshauptmann Christopher Drexler von der ÖVP.

Verhandlungen mit ÖVP sind logische Folge

„Dass der Erstplatzierte dem Wählerwillen folgend die Verhandlungen für die Bildung einer neuen Landesregierung anführt und der Zweitplatzierte nach den entsprechenden Gesprächen nun in diese eintritt, ist die demokratische, logische und normale Folge daraus – und das gilt nicht nur für die Steiermark. Mario Kunasek und seinem Team wünsche ich für diese Phase der Verhandlungen viel Kraft, Geschick und die nötige Härte, damit die Erneuerungshoffnungen der Menschen Regierungsprogramm werden. Hundert Prozent für die steirische Bevölkerung ist das Motto, alles andere hat hintanzustehen“, erklärte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl zur Ankündigung der FPÖ Steiermark, mit der Steirischen Volkspartei in Regierungsverhandlungen einzutreten.

„Das Volk ist Chef“

Die Umsetzung des Wählerwillens sei „das höchste Gebot in einer Demokratie“ und diesen Willen habe die Bevölkerung klar kommuniziert: „Die Steirerinnen und Steirer wollen eine freiheitlich geführte Landesregierung mit einem Landeshauptmann Mario Kunasek. Diesen Auftrag haben sie mit ihren Stimmen bei der Landtagswahl deutlich erteilt und diesem wird nun gefolgt. Das ist ein klarer Unterschied zur Bundesebene, wo die Bürger bei der Nationalratswahl ebenso mit dem ersten Platz für die FPÖ eine Richtungsentscheidung getroffen haben, über die sich aber die Wahlverlierer mit einer Dreier-Koalition und demokratiepolitisch abenteuerlichen Verrenkungen hinwegsetzen wollen. Das Volk ist Chef, nur ihm und seinem Wohl zu dienen, muss oberste Aufgabe jedes Politikers sein!“, so Kickl.