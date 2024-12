Fellnasen-Advent: Tierischer Weihnachtsmarkt begeistert in Velden

Rund 30 Aussteller sind beim Fellnasen-Advent in Velden mit dabei.

Velden am Wörthersee

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 13:11 / ©El Media

Laut einer Studie aus dem Vorjahr beschenken vier von fünf Haustierbesitzern ihren vierbeinigen Liebling zu Weihnachten. Ein Viertel lässt sich das mit mehr als 150 Euro auch ordentlich etwas kosten. „Der Fellnasen-Advent macht deutlich, wie stark die Bindung zwischen Mensch und Tier sein kann. Für viele Kärntner Unternehmerinnen ist das eine wichtige Plattform, um ihre kreativen Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Darüber hinaus tragen solche Veranstaltungen dazu bei, diese besondere Beziehung zu feiern und zu stärken“, erklärt Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende.

30 tierische Aussteller

Rund 30 Aussteller bieten in Velden noch bis 22. Dezember handgefertigte Produkte, Tierliteratur und Accessoires an. Highlights sind zudem das Hunde-Fotoshooting, die Tiersegnung oder ein Meet & Greet mit bekannten Petfluencern. Ebenso die Wichtelbäume, an denen Wünsche von Tieren aus den Tierheimen Klagenfurt und Villach hängen. Die Besucher können diese Wünsche erfüllen, um den Tierheimbewohnern eine Freude zu bereiten.

Ähnliches Format bald auch im Sommer?

Aus der Taufe gehoben wurde Fellnasen-Advent übrigens von der Kärntner Tierfotografin Petra Nestelbacher: „Ich bin ständig auf der Suche nach weiteren Kooperationspartnern und möchte ein ähnliches Format auch für den Sommer umsetzen. Wer Interesse daran hat, kann sich jederzeit bei mir melden.“