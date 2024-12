Messer-Attacke in Disco: Junger Mann (18) schwer verletzt

Am Sonntag, dem 1. Dezember 2024, gegen 2 Uhr kam es in einer Diskothek in Röthis (Bezirk Feldkirch) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen und einem 20-jährigen Gast. Der Ältere versetzte dabei seinem Kontrahenten einen Stich in den Oberkörper. Das Opfer wurde im Landeskrankenhaus Feldkirch notoperiert – sein Zustand ist derzeit stabil. Der Täter konnte zunächst flüchten.

Täter ausgeforscht

Die Bediensteten der Polizeiinspektionen Rankweil und Sulz führten umfangreiche Ermittlungen und konnten im Laufe des Sonntags den 20-jährigen mutmaßlichen Täter ausforschen sowie festnehmen. „Bei einer durchgeführten Hausdurchsuchung konnte die vermeintliche Tatwaffe sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen und dauern derzeit an. Der Tatverdächtige wird heute im Laufe des Tages über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg.