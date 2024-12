Advent-Schock in Graz: Steirer (39) attackiert Taxifahrer (55)

Am Adventsonntag kam es zu dramatischen Szenen in Graz. Ein 39-Jähriger verletzte einen 55-jährigen Taxifahrer.

Der 39-Jährige Murtaler stieg gegen 18.30 Uhr in der Wienerstraße in das Taxi eines 55-Jährigen aus Graz, als dieser wegen eines anderen Transportauftrages in der Wienerstraße angehalten hatte. „Als der Taxifahrer den 39-Jährigen aufforderte, das Fahrzeug zu verlassen, entwickelte sich ein verbales Streitgespräch. In der Folge stiegen beide Personen aus dem Fahrzeug aus und der 39-Jährige dürfte dem Taxilenker mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, dürfte der Tatverdächtige dem Opfer noch mehrere Tritte in den Bereich des Kopfes und Oberkörpers versetzt haben. Danach verließ der Verdächtige den Tatort“, berichtet die Polizei.

Festnahme nach erfolgreicher Fahndung

Der Taxifahrer wurde im LKH Graz ambulant behandelt. Nach kurzer Fahndung konnte eine Streife der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof den Verdächtigen anhalten und festnehmen. Der 39-Jährige zeigte sich zur Tat nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Es gilt die Unschuldsvermutung.