Tausende Euro weg: Einbrecher knackten Tresor in St. Veit

Der Einbruch in St. Veit an der Glan hat sich zwischen dem 29. November und dem 2. Dezember ereignet.

Bezirk St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 13:56 / ©Sinan Muslu-stock.adobe.com

Laut erstem Ermittlungsstand dürfte sich der Einbruch zwischen dem 29. November und dem 2. Dezember 2024 ereignet haben. Bislang unbekannte Täter drangen über ein Fenster in die Räumlichkeiten des landwirtschaftlichen Anwesens im Bezirk St. Veit an der Glan ein. In der Folge knackten sie mit einer Flex den Standtresor und stahlen daraus einen vierstelligen Eurobetrag.