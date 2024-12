Secondhand-Flohmarkt beim Lendhafen: Hier zahlst du soviel du willst

Beim "Pay what you want" Flohmarkt am Lendhafen kannst du selbst entscheiden, wie viel du bezahlen möchtest.

Shopping Queens und Schnäppchenjäger aufgepasst: Am 7. und 8. Dezember findet beim Lendhafen (Lendkai 17) in Graz ein besonderer Flohmarkt statt. „Als weihnachtliches Flohmarkt-Special gibt es im Dezember den ersten zweitägigen Pay What You Want Flohmarkt„, verkünden die Veranstalter „Dogdays of Summer“. Dabei gibt es Secondhand Kleidung und Accessoires zu kaufen.

Du entscheidest selbst, wie viel du bezahlen möchtest

Das Besondere an der Veranstaltung? Es gibt keine fixen Preise. „Ihr zahlt einfach so viel, wie euch die guten Stücke wert sind“, erklären die Veranstalter. Der Flohmarkt soll „ein kleines Dankeschön“ an die Community sein. Besucher werden gebeten, Bargeld mitzunehmen.

Termin Pay what you want Flohmarkt Wann: Samstag, 7. Dezember 12 bis 18 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 11 bis 16 Uhr Wo: LENDHAFEN

Lendkai 17, 8010 Graz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 14:43 Uhr aktualisiert