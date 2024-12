Pop-up-Shop & Lokal sorgen für Weihnachtsstimmung in Reininghaus

„So lebendig Reininghaus mittlerweile in vielen Bereich schon ist, es gibt noch viel zu tun und großes Potenzial. Kunst und Kultur, kreative Lösungen wie das Pop-up des Stadtteilmanagements sind dabei Motoren der Stadtteilentwicklung“, so Birgit Leinich, Vorstand Verein Stadtteil Reininghaus und Geschäftsführerin ÖSW Wohnbauträger GmbH. Sie freut sich insbesondere über die 24 Christbäume mit Grußbotschaften, die Leerstände in der Sockelzone zum Leuchten bringen. Lichterketten tauchen die Bäume in stimmungsvolles Licht und beleuchten Flächen, die in Zukunft mit gastronomischen Angeboten und von kreativen Gewerbetreibenden bespielt werden sollen. Eine Aktion des gemeinnützigen Vereins Stadtteil Reininghaus, umgesetzt durch das Stadtteilmanagement.

Lokale Produkte im Pop-up-Shop & -Lokal

Das Stadtteilmanagement eröffnete im Leerstand der ehemaligen Hubert Auer Filiale (Unesco Esplanade 10) den Pop-Up-Store, der mit lokalen Produkten vom Naturwein über handgefärbte Kerzen, Seifen, Geldbörsen, Keramik bis hin zur Pfeffermühle aus der lokalen Tischlerei Hafen 52 aufwartet. Für das leibliche Wohl sorgt das kulinarische Angebot des Pop-up-Imbiss „Zum scharfen Reini“ bei dem Würstel, Toast, Glühwein, Bier und Limonaden – im „historischen“ Gasthausstil mit alter Reininghaus-Leuchtschrift. Die Öffnungszeiten bis 20. Dezember: jeweils Donnerstag bis Samstag ab 13 Uhr.

Das Weihnachtsprogramm Donnerstag, 5. Dezember: von 10 bis 12 Uhr gemeinsames Basteln mit LebensGroß. Es werden Gläser weihnachtlich bemalt. Geeignet als Geschenk oder für die weihnachtliche Dekoration zu Hause.

Samstag, 7. Dezember, ab 13 Uhr: Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene – Stoffdruck mit Linoltechnik: Textilien aller Art können mitgebracht werden. Stoffbeutel zum Bedrucken stehen zur Verfügung.

Samstag, 14. Dezember, ab 13 Uhr: Origami-Christbaumschmuck-Workshop: Christbaumschmuck-Basteln mit verschiedenen Falttechniken.

Weihnachts-Spezial: Freitag, 20. Dezember, ab 13 Uhr: Singen und Backen mit dem Reininghaus-Chor.

Pro Workshop beträgt der Materialkostenbeitrag 5 Euro

Kreative Zwischennutzung für Leerstände

Das Pop-Up-Lokal wird im Rahmen der Zwischennutzung leer stehender Gebäude in Reininghaus während der Adventszeit umgesetzt. Ziel des Projekts ist es, Potenziale des Stadtteils sichtbar zu machen und durch eine charmante, vielseitige Nutzung den Raum für zukünftige Gewerbeansiedlungen zu beleben. Mit dem Pop-Up werden verschiedene Nutzungsszenarien wie Gastronomie, Handel und kulturelle Veranstaltungen exemplarisch erprobt, um langfristige Perspektiven für Unternehmer:innen und kreative Akteur:innen zu schaffen. Das Ziel, gemeinsam einen lebendigen Stadtteil zu schaffen, unterstützt der gemeinnützige Verein Stadtteil Reininghaus seit 2023 aus einem Zusammenschluss von Unternehmer:innen, Bauträger:innen, Institutionen aus dem Sozialbereich, Kunst- und Kultureinrichtungen. Mit November steht Bewohner:innen in und rund um Reininghaus das digitale Schwarze Brett zur Verfügung. Hier können alle kostenlos Inserate aufgeben und Dienstleistungen, Räume, Werkzeuge, Gleichgesinnte, Sportbegeisterte oder Sonstiges suchen & bieten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 14:57 Uhr aktualisiert