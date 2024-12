Brisante TK-Landtagsinitiative: „Quiz der 100 Fragen“ zum Steuergeld

Während es im ORF-Radio das beliebte Quiz der 1.000 Fragen gibt, muss sich nun die politisch verantwortliche Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) mit vermutlich etwas weniger beliebten 100 Fragen befassen, die das Team Kärnten mit Klubobmann Gerhard Köfer an sie gerichtet hat. Die landesparlamentarische Anfrage liegt 5 Minuten vor. Wir bringen einige brisante Punkte daraus.

Fragen zum Steuergeld

Frage 11 etwa lautet „Soll es 2025 zu einer Reduktion der Anzahl der Mitglieder der Landesregierung kommen?“ Die Fragen 36 bis 44 sind ausschließlich dem Schulwesen in Kärnten gewidmet. Etwa diese: „Welche konkreten Projekte im Bereich des Minderheitenschulwesens werden 2025 durch die Kärntner Landesregierung gefördert?“ Ein Paket von 20 Fragen widmet sich der Gesundheit (zum Beispiel Frage 60 „Welche Mittel sind für 2025 veranschlagt, die dazu beitragen sollen, das Notarztsystem in Kärnten sowie das System der hausärztlichen Bereitschaftsdienste zu sichern und weiter zu verbessern?“) und dem sozialen Sektor. Das Team Kärnten will etwa in Frage 57 wissen: „Welche budgetären Schwerpunkte werden 2025 für den Ausbau von Hospiz- und Palliativangeboten in Kärnten gesetzt?“

Team Kärnten will Antworten im Internet veröffentlichen

Auch der Wirtschaft wird breiter Raum eingeräumt, ebenso dem Schutz der Bevölkerung wie in Frage 97 „Welche Aufwendungen sind 2025 für den Bereich Lärmschutz im Bereich von Bahnstrecken geplant und welche konkreten Projekte sollen realisiert werden?“ Parteipolitisch brisant sind Fragen nach geplanten Nulllohnrunden im öffentlichen Dienst oder Aufwendungen im Asylbereich. TK-Chef Gerhard Köfer betont die Einzigartigkeit des Fragenkatalogs: „Wir werden ihn dann auch gemeinsam mit den Antworten im Internet veröffentlichen. Die Bevölkerung hat ein Recht auf Transparenz und Information, was mit dem Steuergeld geschieht.“ Das sachlich und fachlich kompetente Papier soll bis zur Budgetsitzung kurz vor Weihnachten beantwortet werden.