Woolworth eröffnet neue Filialen in Kärnten

Im Juni 2024 kam der bekannte Discounter Woolworth nach Klagenfurt. Nun gibt es bald gleich drei weitere Filialen in Kärnten. Eine davon in Wolfsberg, zwei eröffnen 2025 in Villach.

Eröffnung in Wolfsberg im Frühjahr 2025 möglich

Woolworth fühlt sich anscheinend in Kärnten wohl. Denn gleich drei neue Filialen sollen in unserem Bundesland 2025 eröffnen. So befindet sich der Discounter gerade in Verhandlungen für die die aktuelle Deichmann-Fläche in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg. „Nach aktuellem Planungsstand gehen wir von einer Eröffnung im Frühjahr 2025 aus. Der konkrete Termin ist abhängig vom Zeitpunkt der Übergabe, daher kann ich dazu noch keine Angaben machen“, erklärt Roland Rissel, Pressesprecher von Woolworth auf Anfrage von 5 Minuten.

Zwei neue Filialen für Villach

Auch in Villach siedelt sich Woolworth ein. So kommt ein Geschäft in das Einkaufszentrum VEZ und eines in das alte „Leiner“ Gebäude. Im VEZ wird die Eröffnung bereits für Ende März, Anfang April 2025 geplant. Es werden rund zehn Mitarbeiter für diesen Discounter gesucht. Die andere Neueröffnung wird allerdings noch dauern. Denn die Geschäftsübernahme ist erst für den Herbst 2025 geplant.

Woolworth baut Filialnetz in Österreich aus

Woolworth ist dabei, das Filialnetz in Österreich weiter auszubauen. „Wir fokussieren uns dabei auf Regionen und Standorte mit einem Einzugsgebiet von mindestens 20.000 Einwohnern und einem bestehenden, funktionalen Handelsumfeld. All das trifft auf Wolfsberg zu. Wenn keine behördlichen Einschränkungen vorliegen, setzen wir stets dasselbe bekannte Konzept um. Unser Sortiment umfasst Bekleidung für die ganze Familie, Haushalts- und Dekorationsartikel, Spiel- und Schreibwaren, Kosmetik- und Drogerieartikel, Kurzwaren, Heimtextilien sowie ein kleines Angebot an Snacks und Erfrischungsgetränke“, sagt Rissel abschließend.