Dieser bekannte Discounter zieht in das „Leiner“ Gebäude in Villach

Österreichweit wurden 2023 „Leiner“ Filialen geschlossen, so auch die in Villach. Für das Gebäude in der Draustadt wurden neue Mieter gefunden. So wird dort ein Branchenmix einziehen. Wie 5 Minuten heute, 2. Dezember 2024, erfahren hat, wird dort auch der Discounter Woolworth einziehen.

Branchenmix kommt in das „Leiner“ Gebäude

Dino Kunic von „Topmiete“ hat im Juni 2024 gegenüber 5 Minuten erklärt, dass ein Branchenmix auf über 20.000 Quadratmetern im „Leiner“ Gebäude einzieht. So werden sich auf drei Stöcken verschiedene Geschäfte ansiedeln. Geplant sind eine Textilkette, eine Fitness-Area und im Obergeschoss dann Restaurants und Schlechtwetter-Attraktionen. Auch ein Discounter eröffnet dort. Denn Woolworth hat gerade eben den Mietvertrag unterschrieben.

Woolworth in Villach

Im Juni hat erst eine Woolworth Filiale in Klagenfurt eröffnet, im Frühjahr wird der Discounter ziemlich sicher nach Wolfsberg kommen. Und in Villach? „Wir übernehmen in der Kärntnerstraße 7 in Villach eine Geschäftsfläche von 1500 Quadratmeter, allerdings erst im Herbst 2025. Deswegen wird die Neueröffnung noch dauern“, erklärt Roland Rissel, Pressesprecher von Woolworth auf Anfrage von 5 Minuten. Aber diese Filiale bleibt nicht die einzige in der Draustadt. Denn auch in das Einkaufszentrum VEZ siedelt das Unternehmen. Und hier wird die Eröffnung früher sein: „Gegen Ende März, Anfang April 2025 können wir das Geschäft aufsperren“, sagt Rissel.