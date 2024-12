„Soziales Christkind“: Diese Personen bekommen 100 Euro in City Zehnern

Um finanziell benachteiligte Bürgerinnen und Bürger in der Weihnachtszeit zu unterstützen, gibt es auch heuer wieder die Aktion „soziales Christkind“. Mittels Schreiben von Bürgermeister Christian Scheider werden alle Klagenfurter Stadtkartenbesitzerinnen und Stadtkartenbesitzer informiert. Unter Vorlage einer gültigen Stadtkarte bekommen sie in der Volksküche ab heute, 2. Dezember, bis 20. Dezember die City Zehner.

100 Euro in City Zehner

Besitzer der Klagenfurter Stadtkarte erhalten im Zuge der Initiative „soziales Christkind“ einen einmaligen Zuschuss in Form von 100 Euro City Zehnern. „Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, denen es finanziell nicht so gut geht, zu unterstützen, ist mir ein Herzensanliegen. Als Sozialreferent setze ich mich mit Leib und Seele dafür ein, dass auch jene eine besinnliche Weihnachtszeit erleben können, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Mitmenschen helfen

Menschen können aus unterschiedlichsten Gründen in finanzielle Not geraten: Krankheit, Jobverlust, Schicksalsschläge u.v.m. Solche unvorhersehbaren Ereignisse können jeden Einzelnen ganz plötzlich treffen. Umso wichtiger ist es, Mitmenschen in solchen Situationen unter die Arme zu greifen und durch finanzielle Unterstützung zu entlasten, heißt es in der Aussendung der Stadt Klagenfurt.