FPÖ und ÖVP: Das ist der Fahrplan für die Regierungsverhandlungen

FPÖ und ÖVP in der Steiermark werden am Dienstag, 3. Dezember, die Koalitionsverhandlungen mit einem „Kassasturz“ aufnehmen, um die finanziellen Handlungsspielräume des Landes zu prüfen. Das kündigten die beiden Parteien am Montag an. Dieser erste Schritt sei notwendig, um in weiterer Folge auf Basis seriöser Daten und Fakten die inhaltlichen Eckpunkte abzustecken. „Unser Ziel ist es, ein anspruchsvolles und engagiertes Zukunfts- und Reformprogramm für die Steiermark zu erarbeiten. Im Fokus all unserer Überlegungen steht die Schaffung einer stabilen Landesregierung, die die positive Weiterentwicklung der Steiermark mit Tatendrang und Umsetzungswillen vorantreibt. Unsere Gespräche mit der Steirischen Volkspartei werden auf Augenhöhe geführt und sind geprägt von einem großen Verantwortungsgefühl gegenüber der Steiermark und ihren Bürgern“, so FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.

Drexler: „Es gibt eine Reihe an drängenden Herausforderungen zu lösen“

Bis zum 12. Dezember sollen in sogenannten Themenclustern die zentralen Inhalte für das zukünftige Regierungsprogramm erarbeitet werden. Am 18. Dezember ist für die konstituierende Sitzung des neuen Landtags auch die Neuwahl der Landesregierung vorgesehen. „Es gibt eine Reihe an drängenden Herausforderungen zu lösen – wenn ich etwa an den Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze in unserem Land denke. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir rasch zu einer stabilen Regierung für die Steiermark kommen. Wir haben uns einen ambitionierten Zeitplan für unsere Verhandlungen auferlegt. Denn wir wollen mit einem starken Programm so bald wie möglich wieder Schwung für die Arbeit für unser Land aufnehmen. Ich bin überzeugt, dass uns das gemeinsam mit der FPÖ zum Wohl unserer Steiermark gelingen wird“, so Landeshauptmann und STVP-Landesparteiobmann Christopher Drexler.

Regierungsverhandlungen: So wird es weiter gehen

Nach dem „Kassasturz“ am Dienstag, 3. Dezember, steht bereits für den 4. Dezember der erste Themencluster „Arbeit, Wirtschaft & Infrastruktur“ am Plan, am 5. Dezember sollen „Wohnen, Regionen und Landwirtschaft“ diskutiert werden, am 6. Dezember der dritte Cluster mit „Soziales, Bildung und Gesellschaft“. In der kommenden Woche sollen am 9. Dezember „Sicherheit & Migration“, „Brauchtum, Kultur & Europa“ (10. Dezember) sowie „Finanzen & Bürgerbeteiligung“ (11. Dezember) folgen. Der Bereich „Gesundheit & Pflege“ soll am 12. Dezember den Abschluss bilden. Für den 13. Dezember ist ein Koordinierungstag vorgesehen. Die vertiefenden Gespräche finden allesamt am Flughafen Graz statt. (APA/RED 2.12.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 16:00 Uhr aktualisiert