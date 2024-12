Finanznot in Klagenfurt: Politiker fordern Null-Lohn-Runde

Dass es um Klagenfurts Finanzen schlecht steht, ist bereits des Längerem bekannt. Für das Klagenfurter Budget 2025 sollen mehr als 50 Millionen Euro fehlen. Einsparungen und Maßnahmen müssen gesetzt werden. Mehr dazu in: Budget Klagenfurt: Hier soll es überall Einsparungen geben. Ein Vorschlag wurde in den politischen Diskussionen immer wieder gemacht: Die Null-Lohn-Runde.

SPÖ: „Wir müssen sofort handeln“

„Wir müssen sofort handeln. Deswegen fordere ich eine 50 Prozent Reduktion der Clubförderungen, sowie eine Nulllohnrunde für alle PolitikerInnen im Klagenfurter Stadtsenat. Dies würde unmittelbar das Budget 2025 entlasten und wäre der Beweis für echten Sparwillen aller Parteien!“ so Vizebürgermeister Ron Rabitsch (SPÖ) vergangene Woche in einer Aussendung. Allein die Reduktion der Clubförderungen würde das Budget 2025 um über 23.0000 Euro. SPÖ-Klubobmann Bernhard Rapold unterstützte diese Forderung.

©StadtKommunikation / Bauer Vize-Bürgermeister Ron Rabitsch ist für die Null-Lohn-Runde.

FPÖ: „Ein Ende der Querelen ist nicht in Sicht“

Selbst die FPÖ sprach sich für die Null-Lohn-Runde aus. FPÖ-Stadtparteiobmann Gernot Darmann kritisierte bei einer Pressekonferenz vergangene Woche: „Die Finanzsituation der Stadt ist aufgrund dieses Verhaltens katastrophal und ein Ende der Querelen ist nicht in Sicht“. Man möchte sich auf Maßnahmen und Lösungen konzentrieren. „Es ist nicht akzeptabel, dass die Einsparungen auf dem Rücken der Bürger ausgetragen werden sollen“, betonte Darmann. Es werde weiters klar unterstrichen, dass die Freiheitliche Partei, aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt Klagenfurt für eine Nulllohnrunde der Stadtsenatsmitglieder eintrete.

©5 Minuten Auch Gernot Darmann spricht sich dafür aus.

Null-Lohn-Runde im öffentlichen Dienst?

Österreichweit wurde eine Gehaltserhöhung von 3,5 Prozent mit 1. Jänner 2025 für den öffentlichen Dienst festgelegt. Mehr dazu in: Großdemo abgesagt: Hunderttausende Österreicher bekommen mehr Geld. Selbiges soll auch in Klagenfurt – trotz der prekären finanziellen Lage – durchgesetzt werden. 2023 erfolgten bereits Erhöhungen von 7,15 Prozent und 2024 von 9,15 Prozent.

ÖVP: „Null-Lohn-Runde ist eine Notwendigkeit“

Genau an diesem Punkt knöpft ÖVP-Clubobmann Julian Geier an. Er sieht eine Null-Lohn-Runde für die Mitarbeiter des Magistrats als erforderlich: „In der aktuellen finanziellen Lage der Stadt und ohne einen Budgetvoranschlag für 2025 führt an einer Null-Lohn-Runde für die Mitarbeiter des Magistrats kein Weg vorbei.“ Eine Null-Lohn-Runde sei „keine Option, sondern eine Notwendigkeit“. Und weiter: „In einer Stadt, die kein Budget und keinen Plan hat, kann es keine Gehaltserhöhungen geben, Punkt.“ Es brauche ein transparentes Lohnschema und moderne Dienstpostenbeschreibungen. Vor allem die Pensionierungswelle solle dafür verwendet werden, „überflüssige Stellen abzubauen“. Wie es letztlich weitergeht in der Klagenfurter Stadtpolitik, bleibt abzuwarten.