„Schau nicht weg“: Graz setzt starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Diese findet im Rahmen der internationalen Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt“ statt und zielt auf Zivilcourage ab. Das Herzstück der Kampagne sind die Kino- und Videospots mit den Schauspielern Margarethe Tiesel und Alperen Köse. Die Spots werden während des Aktionszeitraums im November und Dezember in den Grazer Kinos gezeigt, eine Kurzversion davon auf den Info-Screens der Holding Graz Linien.

„Gewalt gegen Frauen geht uns alle an“

Auf den Social Media-Kanälen des Referats Frauen & Gleichstellung findet wie in den vergangenen Jahren eine Awareness-Kampagne statt, angefordert werden können wieder Taschenalarme sowie die bewährte und umfangreiche „Selbst Sicher! Gewaltfrei leben in Graz“-Broschüre. Weiters erfolgt die dauerhafte Montage von „STOPP GEWALT – Keine Gewalt gegen Frauen“-Schildern im öffentlichen Raum. „Wir wollen zum Handeln aufrufen. Das Schlimmste ist, wegzuschauen. Es gibt Hilfe bei jeder Form von Gewalt. Diese Hilfe-Angebote möchten wir bekannter machen“, so Doris Kirschner, Referatsleiterin von Frauen & Gleichstellung.

Gewalt an Frauen und Femizide – schockierende Zahlen

In diesem Jahr gab es österreichweit bereits 27 Frauenmorde und 39 Fälle schwerer Gewalt an Frauen (Stand: 25. November 2024). Ein trauriger Rekord. Jede fünfte Frau hat in Österreich seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren, jede dritte Frau hat sexuelle Belästigung erlebt. Häusliche Gewalt: 90 Prozent sämtlicher Gewalttaten gegen Frauen werden laut Schätzungen der Polizei in der Familie und im sozialen Nahraum verübt.

Kino-Spots und Kurzvideos Für die Produktion und kreative Umsetzung der neuen Kinospots zeichnet die HENX Filmproduktion verantwortlich, die bereits die drei Kinospots aus dem Jahr 2021 mit den bekannten Schauspieler:innen Martina Poel, Gregor Seberg und Pia Hierzegger produziert hat. Für die neuen Spots konnten Margarethe Tiesel für den Kinospot „Büro“ und Alperen Köse für den Kinospot „Schule“ gewonnen werden. Im Schul-Spot wirken neben Felix Schwarz weitere Grazer Jugendliche sowie Schüler des Körösi-Gymnasiums mit, wo die Dreharbeiten mit freundlicher Genehmigung der Direktion stattfanden.

Gewaltschutz-Broschüre: „Selbst Sicher! Gewaltfrei leben in Graz“

Die veränderte vierte Auflage der Broschüre „Selbst Sicher! Gewaltfrei leben in Graz“ informiert und beschreibt unterschiedliche Formen der Gewalt, gibt praktische Tipps, wichtige Hinweise und konkrete Hilfestellungen. Sie beinhaltet auf 51 Seiten außerdem ein Verzeichnis der vielen Einrichtungen und Institutionen, denen sich Betroffene anvertrauen können und bei denen sie Unterstützung bekommen. Erstmals ist die Broschüre 2016 erschienen. Diese Broschüre ist mehrsprachig und auch in einem handlichen Pocket-Format erhältlich, und zwar in Deutsch, Kroatisch, Türkisch, Arabisch, Bosnisch, Rumänisch und Englisch. Alle Broschüren sind erhältlich unter: [email protected]

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 17:01 Uhr aktualisiert