Drei Personen bei Unfall verletzt: Ursache unklar

Ein 27-jähriger Wiener lenkte am Sonntag, dem 1. Dezember 2024, gegen 5.50 Uhr, ein Auto auf der L 155 durch das Gemeindegebiet von Hof am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha). Aus bisher unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Er und seine Beifahrerin, eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, erlitten leichte Verletzungen. Ein 30-jähriger Insasse aus dem Bezirk Bruck an der Leitha erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Feuerwehr und den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit. Der 30-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. Der 27-Jährige und die 32-Jährige wurden mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden verbracht.