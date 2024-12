Grippe, Infekte und Co: Wieder mehr Kärntner krank

Ein Blick auf die Krankenstandszahlen der letzten Woche zeigt, dass wieder mehr Kärntner krank sind. So lagen 3.703 Kärntner in der Kalenderwoche 48 flach. Insgesamt waren 13.030 Personen arbeitsunfähig gemeldet.

Influenza und grippale Infekte

Die meisten Kärntner hatten einen grippalen Infekt, so waren 3.556 vergangene Woche damit krankgeschrieben. 17 Personen litten an der „echten“ Grippe und 130 an Covid, laut ÖGK. „Auch in der Kalenderwoche 48 gibt es wieder mehr Erkrankungen aufgrund grippaler Infekte und Influenza zu vermerken. Eine Grippe-Impfung bietet einen hohen Schutz vor schweren Verläufen und Krankheitsfolgen bei der Erkrankung der echten Grippe. Das Risiko für Krankenhausaufenthalte und Komplikationen, wie etwa Lungenzentzündungen, wird durch die Grippe-Impfung deutlich reduziert. Das Tückische an der echten Grippe ist, dass sie vor keiner Altersgruppe Halt macht. Jeder kann davon betroffen sein. Deswegen erkundigen Sie sich bei Ihrem Hausarzt bzw. Hausärztin, ob in der Ordination die österreichweit kostenlose Grippe-Impfung angeboten wird“, betont Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse.