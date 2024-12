Arno Kohlweg geht mit „Brillanten“ in die Pause

Es ist dies die höchste Auszeichnung für ehrenamtliche Arbeit, die das Land zu vergeben hat. Die schlechte Nachricht: Kohlweg wird heuer nicht mehr auf der Bühne stehen, die Nummer “Der Probenchor“ macht eine Pause.

„Probenchor“ macht eine Pause

Kohlweg bleibt der Gilde aber weiter erhalten und wird sie am Faschingssamstag weiter tatkräftigst unterstützen und mit den Mitgliedern beim Faschingstreiben dabei sein und moderieren. „Ich werde dafür heuer im Jänner die nun freien Wochenenden für Ausflüge unternehmen und eventuell sogar für einige Tage ins Ausland verreisen“, verrät er 5 Minuten.

©Land Kärnten/Privat Arno Kohlweg bekam.. ©Land Kärnten/Privat …von Landeshauptmann Peter Kaiser den „Goldenen Lorbeer mit Brillanten“ verliehen.

Jedes Jahr als Nikolaus in Kindergärten unterwegs

Die Lorbeeren mit den Brillanten bekommen natürlich in seiner Wohnung einen Platz an der Sonne. Die Auszeichnung hat er sich redlich verdient, stellte auch Kaiser in seiner Laudatio fest. Kohlwegs Devise war über Jahrzehnte Menschen zu helfen und mit ihnen Spaß zu haben. So war er Chorleiter, Sparvereinsobmann, organisierte Wochenenden zum Skifahren, Tagesausflüge für Radler oder Wanderer und ist dazu, heuer im Schongang, noch immer in der Villacher Faschingsgilde tätig. Als liebste Nebenschiene, wie er es bezeichnet, ist er noch dazu jedes Jahr als Nikolaus in Kindergärten unterwegs. Er bezeichnet den ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit und Menschen Freude zu bereiten auch gerne als „Liebe zum Leben“. 5 Minuten gratuliert herzlich.