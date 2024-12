Brand in Firma: Florianis verhinderten Schlimmeres

Die Feuerwehren konnten den Entstehungsbrand in Spittal an der Drau gleich löschen.

Spittal an der Drau

Die Feuerwehren konnten den Entstehungsbrand in Spittal an der Drau gleich löschen.

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 18:16 / ©5 Minuten

Am 2. Dezember 2024 gegen 14.45 Uhr brach in einem Heizraum einer Firma im Bezirk Spittal/Drau aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Der Entstehungsbrand konnte binnen weniger Minuten durch die FF Kleblach-Lind und FF Lengholz gelöscht und somit ein Übergreifen auf weiteres Inventar beziehungsweise das Gebäude verhindert werden. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.