Feuerwehr trauert um Kamerad Christian (47): „Du wirst uns fehlen“

Die Trauer bei der Freiwillige Feuerwehr Tobelbad-Haselsdorf ist groß. „Wir haben die traurige Pflicht bekanntzugeben, dass unser langjähriger Feuerwehrkamerad LM d.F. Christian Wirth am 2. Dezember 2024 im Alter von 47 Jahren nach langer schwerer Krankheit verstorben ist“, informieren die Einsatzkräfte am heutigen Montagabend. Wirth trat der Freiwilligen Feuerwehr Tobelbad-Haselsdorf im Jahr 1991 bei und war seitdem ein aktives Mitglied der Mannschaft. 2017 übernahm er die Funktion des Rüsthauswartes in Tobelbad die er bis 2022 ausführte.

Feuerwehr verabschiedet sich mit rührenden Worten: „Du wirst uns fehlen“

Zum Abschied finden die Einsatzkräfte rührende Worte. „Lieber Christian, Wir bedanken uns für deine jahrelange Tätigkeit in unserer Feuerwehr und für die ständige Einsatzbereitschaft, vor allem aber für deine treue Kameradschaft. Du wirst uns fehlen“, schreibt die Feuerwehr. An Familienmitglieder und Angehörige von Wirth sprechen sie ihr aufrichtiges Beileid aus.

