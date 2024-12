Mit Baumästen attackiert: 25-Jähriger musste blutend ins Krankenhaus

Am Samstagabend, den 30. November 2024, gegen 18.05 Uhr, eskalierte ein Streit im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses in der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck. Der 25-jährige Rumäne wurde von einem 32-jährigen Österreicher und einem bisher unbekannten Mann mit Baumästen attackiert. Die Auseinandersetzung hatte sich zuvor zwischen den Beteiligten angedeutet.

Blutende Kopfverletzung beim Opfer

Der junge Rumäne zog sich durch den Angriff schwere Verletzungen zu: eine blutende Kopfverletzung sowie eine unbestimmte Verletzung am rechten Knie. Die Polizei nahm den 32-jährigen Österreicher nach kurzer Zeit fest. Bei der ersten Befragung zeigte sich der Mann jedoch nicht geständig.

Zweiter Verdächtiger identifiziert und festgenommen

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein zweiter Verdächtiger identifiziert werden. Der 31-jährige Österreicher wurde am Sonntag, den 1. Dezember 2024, gegen 22.20 Uhr an seiner Wohnadresse in Innsbruck festgenommen. Im Gegensatz zum ersten Verdächtigen gestand er die Tat in der ersten Befragung. Beide Männer wurden in die Justizanstalt Innsbruck überführt, wo sie auf ihre weiteren Verfahren warten.