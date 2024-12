Schockierende Ausbeutung in Wels und Linz: Ermittler stellen Tätergruppe

Durch umfangreiche Ermittlungen des LKA Oberösterreich konnte eine ungarische Tätergruppe aufgedeckt werden, die verdächtigt wird, in den letzten fünf Jahren mindestens zwölf Opfer sexuell ausgebeutet zu haben. Die Gruppe betrieb Prostitution in mehreren österreichischen Städten, insbesondere in Linz und Wels, und verdiente sich so fortlaufend Geld.

Opfer unter Drogenabhängigkeit und Gewalt

Laut den bisherigen Ermittlungen wurden viele der betroffenen Personen aus Ungarn verschleppt, teils unter Einsatz von Gewalt. Den Prostituierten wurden sämtliche Bedingungen der Arbeit, darunter ungeschützter Verkehr sowie die Dauer und Preise der sexuellen Dienstleistungen, von den Tätern diktiert. Die Bezahlung der Freier wurde sofort an Aufpasser übergeben. Die Prostituierten wurden mit Methamphetamin versorgt, um ihre Abhängigkeit aufrechtzuerhalten und sie gefügig zu machen. Zudem wurde der Verdacht geäußert, dass mindestens 900 Gramm Methamphetamin in das Land geschmuggelt wurden, um die Drogenversorgung zu gewährleisten.

Festnahme und Durchsuchung in Linz

Am 26. November 2024 wurde eine 46-jährige Ungarin festgenommen, die im Verdacht steht, als Aufpasserin für mehrere Prostituierte agiert zu haben. Die Festnahme erfolgte kurz vor ihrer Ausreise aus Österreich. Im Zuge der Festnahme wurden auch Durchsuchungen eines illegalen Bordells in Linz durchgeführt, bei denen zwei der ausgebeuteten Frauen sowie Drogen und Bargeld sichergestellt wurden. Zeitgleich mit der Hausdurchsuchung in Linz wurden aufgrund von europäischen Haftbefehlen auch in Budapest drei weitere Verdächtige festgenommen. Die Festnahmen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit den Behörden in Ungarn. Die 46-jährige Aufpasserin wurde in Österreich in Untersuchungshaft genommen, und die Ermittlungen gehen weiter.