Ballett: „Der Nussknacker“ tanzt bald in der Grazer Stadthalle

Am 13. Dezember kommt "Der Nussknacker" in die Grazer Stadthalle.

Am 13. Dezember

Am 13. Dezember kommt "Der Nussknacker" in die Grazer Stadthalle.

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 19:04 / ©pixabay

„In einer atemberaubenden Show mit gekonnter Choreographie, zauberhaften Kostümen, sowie erstaunlichen Videoprojektionen schaffen die Tänzerinnen und Tänzer ein Gesamtkunstwerk, das Sie nicht versäumen sollten“, mit lobenden Worten kündigt die Stadthalle Graz das Ukrainian Classical Ballet an. Die Tanzprofis bringen das Ballett „Der Nussknacker“ am 13. Dezember in die Grazer Stadthalle. Über 50.000 begeisterte Gäste im vergangenen Jahr wurden zu Fans dieser Produktion.

Termin Der Nussknacker Wann: 13. Dezember um 20 Uhr Wo: Stadthalle Graz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 20:07 Uhr aktualisiert