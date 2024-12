Am traditionsreichen Franziskanerplatz, dem Standort des ältesten Christkindlmarktes der Stadt, entstand in der diesjährigen Vorweihnachtszeit mit dem Advent-Guckkasten eine neue Attraktion: Die aktuell leerstehenden Schaufenster des ehemaligen Kindermodengeschäfts Gerstner verwandeln sich bis 6. Jänner 2025 in eine stimmungsvolle Ausstellungsfläche, die Besucher einlädt, die weihnachtliche Atmosphäre des Platzes neu zu erleben.

Advent-Guckkasten sorgt für weihnachtliche Atmosphäre

In Kooperation mit namhaften Grazer Kulturinstitutionen – darunter die Kirchen Kultur Graz, das Diözesanmuseum Graz, das Steirische Volksliedwerk, das Steirische Heimatwerk sowie das Volkskundemuseum Graz – ist dem Citymanagement der Holding Graz als Initiator gemeinsam mit der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz eine familienfreundliche Ausstellung über Weihnachtsbräuche und steirische Traditionen gelungen.„Der „Grazer Advent-Guckkasten“ ist in seiner Form einzigartig und ein ganz neues Angebot für Grazer und Besucher in der Vorweihnachtszeit, um in regionales Brauchtum, Traditionen und Geschichten zum Advent einzutauchen. Speziell Kinder sind eingeladen, über die interaktiven Ausstellungsstücke die Ursprünge weihnachtlicher Bräuche zu entdecken. Ich danke den Partnern aus Kirche und Kultur für die Unterstützung, die die Bespielung der Auslagenflächen mit historischen und kulturellen Elementen erst möglich gemacht hat“, so Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler.

Schaufenster-Gestaltung Volkskundemuseum Graz „Das Volkskundemuseum in Graz bespielt mit einigen Beispielobjekten aus seiner Sammlung den weihnachtlichen „Guckkasten“. Ausgewählt wurden Weihnachtsgeschenke aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts: Unter dem Christbaum fand sich nicht nur Spielzeug, sondern auch Handgefertigtes und Nützliches für den Alltag. Die Objekt-Auswahl spiegelt die kulturellen Praxen dieser Zeit wider und ermöglicht einen lebendigen Blick in die Vergangenheit“, verrät Martina Edler, Sammlungskuratorin, Bibliothek/Archiv, Volkskundemuseum Graz. Steirisches Volksliedwerk & Steirisches Heimatwerk Bereits seit 120 Jahren ist das Steirische Volksliedwerk in den Themenfeldern Musik, Kultur und Volksleben tätig. „Für die Schaufensterausstellung werden liebevoll gestaltete Objekte rund um das Thema „Weihnachtslieder“ präsentiert. Begleitet wird das Arrangement von eindrucksvollen Plakaten des Weihnachtsliederbüros, traditionellen Instrumenten wie Geigen und Zithern sowie einer Auswahl an CDs, die das Fest der Lieder und die Vielfalt der europäischen Weihnachtsmusik widerspiegeln. Hinzu kommen historische Liedtexte, Notenblätter und Bücher, die auf Transparent- oder Elefantenpapier teils gefaltet oder beleuchtet für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Abgerundet wird das Gesamtbild durch authentische Dekorationsmaterialien vom Steirischen Heimatwerk“, erklärt Michael Weissensteiner, Geschäftsführung Steirisches Volksliedwerk. Kirchen Kultur Graz & Diözesanmuseum Graz Die Guckkasten-Fenster von Kirchen Kultur Graz machen auf das vielfältige Angebot der Grazer Kirchen in der Advent- und Weihnachtszeit aufmerksam: Von Roraten über Konzerte und Krippenausstellungen bis hin zum Turmblasen und den Christmetten. Gertraud Schaller-Pressler, Kirchen Kultur Graz: „Zu sehen sein wird eine steirische Papierkrippe, bei der sogar Maria und die Engerl ein Dirndl tragen. Zudem gibt es einen kleinen Weihnachtszug, die biblische Weihnachtserzählung zum Lesen und auch die neue Ausmalkarte zu bestaunen, die die Krippe am Franziskanerplatz zeigt.“ Das Diözesanmuseum Graz schließlich lädt mit einem großen Schaf als Hingucker, glitzernden Glaskugeln und modernen Krippen in seine große Weihnachtsausstellung, die Teil des Grazer Krippenwegs ist, sowie sein umfangreiches Begleitprogramm für Kinder und die ganze Familie ein.

