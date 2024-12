Kaltfront bringt Schnee nach Österreich: Wo es weiß werden könnte

In der kommenden Nacht zieht eine Kaltfront von Nordwesten her über West-Österreich. Ab Dienstagmorgen wird sie wetterbestimmend und sorgt für trübes Wetter mit Niederschlägen in großen Teilen des Landes, wie die Meteorologen von GeoSphere Austria berichten.

Regen, Schnee und Glatteis: Was uns erwartet

Die Niederschläge beginnen im Großteil Österreichs und reichen von Regen bis zu Schneeschauern in höheren Lagen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf etwa 700 Meter, was für die Alpenregion Neuschnee bedeutet. Besonders in den frühen Morgenstunden und bis in den Vormittag könnte es durch gefrierenden Regen zu Glatteisbildung kommen, vor allem in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich. Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein.

Milde Temperaturen vor dem Kaltfront-Einbruch

Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 5 und plus 4 Grad, während die Tageshöchstwerte bei 1 bis 8 Grad liegen. Doch der Kaltfront-Einzug lässt die Temperaturen deutlich sinken, was für einen spürbaren Wetterumschwung sorgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 19:50 Uhr aktualisiert