Streit zwischen Paar endete mit Einlieferung in die Justizanstalt

Am 2. Dezember 2024 in den frühen Morgenstunden kam es in einer Wohnung im Bezirk Wolfsberg zwischen einer 32-jährigen Frau und ihrem 31-jährigen Lebensgefährten, beide aus dem Bezirk Wolfsberg, zu einem Streit, wobei der 31-Jährige die Wohnung verließ. Gegen 14 Uhr kam der 31-Jährige zur Wohnung zurück und verschaffte sich durch gewaltsames Aufbrechen der Wohnungstüre Zugang zur Wohnung.

Mann bedrohte Opfer

Dort habe der Mann, laut Angaben des Opfers, sie mehrmals gefährlich bedroht. Der 31-Jährige wurde festgenommen. Gegen den Kärntner wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Erhebungen wird der 31-Jährige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Diese ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Verletzt wurde niemand.